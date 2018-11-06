RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Бонус до депозиту

Бонус до депозиту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:29

Маємо для вас новину, а точніше — новий корисний телеграм-бот 📲Він відповість на всі запитання щодо програми «Бонус до депозиту», поінформує про зміни ставок та розмір бонусів, надішле персональні акційні пропозиції, важливі новини.

📌Перегляньте й підпишіться на оновлення: за посиланням

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6266
З нами з: 25.01.06
Подякував: 72 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 15:10

Шановні форумчани!

Ми запустили чат-бот для вкладників і всіх користувачів «Мінфіну»
Підпишіться, щоб першими отримувати унікальні пропозиції та оновлення в програмі «Бонус до депозиту».
А ще — відібрані новини та FAQs про депозити й інвестиції

Підписатися на чат-бот
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 15:17

Ви вже підписані на наш новий чатбот про депозити й інвестиції?
Тепер він доступний не лише в Telegram, а й у Viber.

❓ Чим він буде корисний?
🔹 ви матимете швидкий доступ до програми «Бонус до депозиту», а отже зможете порівнювати ставки та відкривати депозити з бонусами в кілька кліків;
🔹 будете знати головні тенденції на ринку депозитів, щоб вчасно реагувати на зміни;
🔹 дізнаєтесь більше про доступні українцям варіанти інвестицій;
🔹 будете отримувати персональні акційні пропозиції, промокоди на знижки.

Зберігайте головну інформацію у своєму смартфоні 📲

Підписатися на чат-бот
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:57

Друзі-форумчани! 👋
Якщо ви плануєте відкрити депозит, зробіть це максимально вигідно. Програма «Бонус до депозиту», що постійно діє на сайті «Мінфін», пропонує додаткові бонуси до ставок банків. Це дає можливість заробити на депозиті більше.

Зображення

🔍 Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:12

Друзі-форумчани!

Якщо вам до смаку японська кухня — ловіть можливість виграти один з 20 сертифікатів до популярної мережі «Євразія» у розіграші від сайту «Мінфін».
Запросіть на вечерю колегу чи друга й проведіть час приємно без зайвих витрат. Що два тижні буде 5 переможців, тож поспішайте випробувати свою удачу.

Зображення

Як взяти участь?

1️⃣ Підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у вайбері та/або телеграмі та автоматично станьте учасником
2️⃣ Стежте за новинами в наших соцмережах і чатботах — шукайте себе в списках переможців.

Розіграш триватиме з 7 жовтня до 1 грудня 2024 року включно.

Детальніше за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бонус до депозиту від Finance.UA 1 ... 8, 9, 10
Модератор » Сер 17 сер, 2016 14:40
90 90247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 17:43
Ірина_
Бонус от Минфина - развод лохов!
kkg » Чет 03 гру, 2020 20:05
8 21563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 09:09
greenozon
Finance.ua: Як обрати банк для депозиту
D2 » Вів 06 лис, 2018 12:58
3 4536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 12:20
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.