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Бонус до депозиту
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:29

Маємо для вас новину, а точніше — новий корисний телеграм-бот 📲Він відповість на всі запитання щодо програми «Бонус до депозиту», поінформує про зміни ставок та розмір бонусів, надішле персональні акційні пропозиції, важливі новини.

📌Перегляньте й підпишіться на оновлення: за посиланням

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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 15:10

Шановні форумчани!

Ми запустили чат-бот для вкладників і всіх користувачів «Мінфіну»
Підпишіться, щоб першими отримувати унікальні пропозиції та оновлення в програмі «Бонус до депозиту».
А ще — відібрані новини та FAQs про депозити й інвестиції

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 15:17

Ви вже підписані на наш новий чатбот про депозити й інвестиції?
Тепер він доступний не лише в Telegram, а й у Viber.

❓ Чим він буде корисний?
🔹 ви матимете швидкий доступ до програми «Бонус до депозиту», а отже зможете порівнювати ставки та відкривати депозити з бонусами в кілька кліків;
🔹 будете знати головні тенденції на ринку депозитів, щоб вчасно реагувати на зміни;
🔹 дізнаєтесь більше про доступні українцям варіанти інвестицій;
🔹 будете отримувати персональні акційні пропозиції, промокоди на знижки.

Зберігайте головну інформацію у своєму смартфоні 📲

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
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З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:57

Друзі-форумчани! 👋
Якщо ви плануєте відкрити депозит, зробіть це максимально вигідно. Програма «Бонус до депозиту», що постійно діє на сайті «Мінфін», пропонує додаткові бонуси до ставок банків. Це дає можливість заробити на депозиті більше.

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🔍 Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:01

Друзі-форумчани!

Програма «Бонус до депозиту» та мережа ресторанів «Євразія» об’єдналися, щоб потішити вас смачненьким 🍣

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З 7 жовтня до 1 грудня маєте нагоду виграти один з 20 СЕРТИФІКАТІВ на вечерю у «Євразії». Що два тижні буде 5 переможців, тож поспішайте використати всі шанси на виграш.

👉 Умова розіграшу єдина: підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у телеграмі та/або вайбері.

Детальніше за посиланням
Ірина_
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Повідомлень: 4486
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:32

Шановні форумчани!

Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».

Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
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