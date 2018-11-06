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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:29
Маємо для вас новину, а точніше — новий корисний телеграм-бот 📲Він відповість на всі запитання щодо програми «Бонус до депозиту», поінформує про зміни ставок та розмір бонусів, надішле персональні акційні пропозиції, важливі новини.
📌Перегляньте й підпишіться на оновлення:
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:10
Шановні форумчани!
Ми запустили чат-бот для вкладників і всіх користувачів «Мінфіну»
Підпишіться, щоб першими отримувати унікальні пропозиції та оновлення в програмі «Бонус до депозиту».
А ще — відібрані новини та FAQs про депозити й інвестиції
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:17
Ви вже підписані на наш новий чатбот про депозити й інвестиції?
Тепер він доступний не лише в Telegram, а й у Viber.
❓ Чим він буде корисний?
🔹 ви матимете швидкий доступ до програми «Бонус до депозиту», а отже зможете порівнювати ставки та відкривати депозити з бонусами в кілька кліків;
🔹 будете знати головні тенденції на ринку депозитів, щоб вчасно реагувати на зміни;
🔹 дізнаєтесь більше про доступні українцям варіанти інвестицій;
🔹 будете отримувати персональні акційні пропозиції, промокоди на знижки.
Зберігайте головну інформацію у своєму смартфоні 📲
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:57
Друзі-форумчани! 👋
Якщо ви плануєте відкрити депозит, зробіть це максимально вигідно. Програма «Бонус до депозиту», що постійно діє на сайті «Мінфін», пропонує додаткові бонуси до ставок банків. Це дає можливість заробити на депозиті більше.
🔍 Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:49
Шановні форумчани!
Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Додано: Сер 13 лис, 2024 18:25
Друзі-форумчани!
Беріть участь у розіграші від програми «Бонус до депозиту» та виграйте 1 з 20 сертифікатів до «Євразії».
👉 Щоб автоматично взяти участь, виконайте одну просту дію — підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у телеграмі (@minfindeposit_bot) та/або вайбері.
Розіграш триває до 1 грудня включно.
Імена переможців шукайте кожні 2 тижні в соцмережах Finance.ua та «Мінфіну» 💫
Додано: Вів 19 лис, 2024 12:49
Шановні форумчани!
Найближчими місяцями вигода від заощаджень перевершить твої очікування та подарує нові можливості. Долучайся до програми «Бонус до депозиту», бери участь у новій акції та виграй круті призи
Що можна виграти:
🎁 грошовий приз (загальна сума грошового фонду — 40 000 грн)
🎁 будь-який з 5 онлайн-курсів від
🎁 квитки на інвестиційну конференцію
Як стати учасником?
Акція триватиме з 18 листопада по 12 січня включно. Протягом цього періоду:
1️⃣ подайте заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфіну;
2️⃣ оформіть гривневий депозит на суму від 100 000 в банках Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім;
3️⃣ заповніть форму для підтвердження відкриття депозиту. Ось і все — чекайте на результати розіграшу.
Збіііільшіть свої шанси на виграш! Розмістіть по одному депозиту в кожному з трьох вказаних банків 😉
Детальніше за посиланням
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:22
Друзі-форумчани 🖐
Подаруйте собі та близькій людині вечерю без зайвих витрат 🎁Беріть участь у розіграші 10 сертифікатів від програми «Бонус до депозиту» та мережі ресторанів «Євразія».
👉 Для участі виконайте просту дію — підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у телеграмі (@minfindeposit_bot) та/або вайбері. Щоб збільшити шанси, розкажіть про розіграш друзям чи колегам.
Імена переможців публікуємо що два тижні в соцмережах Finance.ua та «Мінфіну» 💫
Додано: Пон 02 гру, 2024 13:18
Шановні форумчани!
🎁 Зимовий сезон — це час дарувати й отримувати подарунки. Відкрийте депозит до 12 січня та беріть участь у розіграші корисних призів від програми «Бонус до депозиту».
Умови участі в акції:
1️⃣ подайте заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту»;
2️⃣ оформіть гривневий депозит на суму від 100 000 в одному з банків: Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім;
3️⃣ заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті.
Що ви можете виграти:
🎁 грошовий приз (загальна сума грошового фонду — 40 000 грн)
🎁 будь-який з 5 онлайн-курсів від Академії Мінфін (
🎁 квитки на інвестиційну конференцію Invest Talk Summit 2025 (
Зверніть увагу, що бонусні відсотки за умови програми ви отримаєте гарантовано!
🎊Встигніть долучитися та створіть собі святковий настрій!
Додано: Пон 23 гру, 2024 11:09
Шановні форумчани!
Беріть участь у розіграші від програми «Бонус до депозиту», де ви можете виграти:
🎁 грошовий приз (загальна сума грошового фонду — 40 000 грн)
🎁 будь-який з 5 онлайн-курсів від Академії Мінфін
🎁 квитки на інвестиційну конференцію Invest Talk Summit 2025
Зверніть увагу, що бонусні відсотки за умови програми ви отримаєте гарантовано!
🎊 Встигніть долучитися до 12 січня та створіть собі святковий настрій!
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