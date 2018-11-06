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Бонус до депозиту
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:46

Шановні форумчани!

Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».

Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Ірина_
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Повідомлень: 4776
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 10:09

Друзі-форумчани!

Розіграш від «Бонус до депозиту» продовжено!

А отже ви знову маєте нагоду отримати бііільше відчутної вигоди від своїх заощаджень.
Грошові призи, навчання в онлайн Академії Мінфін, корисні знайомства й актуальні знання на Invest Talk Summit 2025.

Долучайтесь, щоб виграти ці подарунки. Усього три кроки:

1️⃣ подайте заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту»;
2️⃣ відкрийте гривневий депозит на суму від 100 000 в одному з банків: Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім;
3️⃣ заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті.

Зображення

🔗 Детальні умови розіграшу
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
 
  #<12
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Відповісти
на тему
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