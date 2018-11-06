Шановні форумчани!
Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 16 січ, 2025 14:46
Шановні форумчани!
Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Додано: Пон 27 січ, 2025 10:09
Друзі-форумчани!
Розіграш від «Бонус до депозиту» продовжено!
А отже ви знову маєте нагоду отримати бііільше відчутної вигоди від своїх заощаджень.
Грошові призи, навчання в онлайн Академії Мінфін, корисні знайомства й актуальні знання на Invest Talk Summit 2025.
Долучайтесь, щоб виграти ці подарунки. Усього три кроки:
1️⃣ подайте заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту»;
2️⃣ відкрийте гривневий депозит на суму від 100 000 в одному з банків: Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім;
3️⃣ заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті.
🔗 Детальні умови розіграшу
|