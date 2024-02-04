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У чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2024 14:16
Пропонуємо до обговорення:
У законопроекті про мобілізацію, остаточно затвердженому комітетом Ради, передбачено, що військовий квиток буде перевірятися на кордоні, а також при виїзді та в'їзді до країни, повідомляється у висновках комітету, опублікованих народними депутатами.
Дивися повний текст У чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток
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