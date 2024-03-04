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5 порад, як уникнути помилок
при складанні бізнес-плану...

5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:53

5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану...

Пропонуємо до обговорення:
У Державному центрі зайнятості надали практичні поради всім, хто планує найближчим часом підготувати свій бізнес-проєкт.

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5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану на отримання мікрогранту
R2
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