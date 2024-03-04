У Державному центрі зайнятості надали практичні поради всім, хто планує найближчим часом підготувати свій бізнес-проєкт.
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5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану на отримання мікрогранту
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Додано: Сер 17 кві, 2024 15:53
5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану...
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5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану на отримання мікрогранту
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