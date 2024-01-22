Найбільший банк Китаю ICBC та ще чотири — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China — зупинили прийом платежів з росії в юанях.
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Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях
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Додано: Сер 17 кві, 2024 19:25
Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з...
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Дивися повний текст
Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях
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