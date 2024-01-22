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Найбільший банк Китаю
відмовився приймати платежі з...

Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:25

Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший банк Китаю ICBC та ще чотири — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China — зупинили прийом платежів з росії в юанях.

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Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях
R2
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