RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Переказ коштів

Переказ коштів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:59

  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:52

  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:37

Переказ коштів

  Бетон написав:
  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16498
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8320 раз.
Подякували: 5182 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Прикинь, чего могут добиться не тупые и не ленивые в Европе,, если тупые и ленивые живут очень даже не кисло.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16498
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8320 раз.
Подякували: 5182 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:41

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.

https://x-change-x.com/kyiv/money-transfers/
https://t.me/X_Change_Kiev/3134

и много аналогичных контор

при мне какой-то малолетка назвал кассиру код и без каких либо доков получил перевод в евро.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23054
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:50

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:
Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.

https://x-change-x.com/kyiv/money-transfers/
https://t.me/X_Change_Kiev/3134

и много аналогичных контор


Отправил-бы через такую контору 100К?
Законный способ перевести, скажем в США, сумму от продажи квартиры?
Причем вариант получить налом - не вариант. Перевод из Украины, который на вопрос IRS - What is it? Дать адекватный ответ, что это от продажи недвижимости, а не объяснять, что это через левую контору в интернете, которая как-то деньги вывела из Украины и кэшем ввезла в США.
Для пояснения - незадекларированная сумма свыще 10 к в США ведет к проблемам с налоговой и перспективой турмы в случае неубедительного объяснения.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16498
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8320 раз.
Подякували: 5182 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:при мне какой-то малолетка назвал кассиру код и без каких либо доков получил перевод в евро.


Через Вестерн Юнион или Мани Грамм тоже назвав код можно получить/отправить деньги и получить, назвав код.
Но там есть существенные ограничения по сумме.
Не знаю как сейчас, когда-то было 1700 долларов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16498
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8320 раз.
Подякували: 5182 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:00

я ответил вам на этот вопрос
  rjkz написав:интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
  rjkz написав:Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23054
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть вариант.
С валютной карты украинского банка на карту (системой виза, т.е.с испольванием 16 значного номера) можно слать доллар или евро. Я так последний платёж по квартире сделал. И оплачиваю каждый месяц комуналку. Ограничение не помню.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:51

  rjkz написав:
  Бетон написав:уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Прикинь, чего могут добиться не тупые и не ленивые в Европе,, если тупые и ленивые живут очень даже не кисло.

Единственное превосходно европейцев - это порядочность власти, которая является производной от послушания общества. Законопослушные кароч.

Лучше бы мы такими были
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 30213
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2934)
18.04.2024 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.