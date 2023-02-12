RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Переказ коштів

Переказ коштів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2.5 куе. с одной карты. набрал карт и скинул 10 куе вообще без напряга.

С кешем смотрите чтобы не забрали)
Нужно: довідка з банку, квитанції про зняття коштів, квитанції про валютообмінні операції. договір продажу чи інше джерело походження коштів

И говорят, могут придраться ко всему. Адвоката может с собой брать и свидедетя, хз
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:02

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.

Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?


Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?

Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
airmax78
 
Повідомлень: 42888
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:43

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)

И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:57

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)

И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано

І як ви встигаєте мотатись між ребернею та Краковом?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 30215
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5291)
18.04.2024 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.