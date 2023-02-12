RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Переказ коштів

Переказ коштів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2.5 куе. с одной карты. набрал карт и скинул 10 куе вообще без напряга.

С кешем смотрите чтобы не забрали)
Нужно: довідка з банку, квитанції про зняття коштів, квитанції про валютообмінні операції. договір продажу чи інше джерело походження коштів

И говорят, могут придраться ко всему. Адвоката может с собой брать и свидедетя, хз
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:02

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.

Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?


Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?

Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
airmax78
 
Повідомлень: 42888
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:43

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)

И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:57

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)

И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано

І як ви встигаєте мотатись між ребернею та Краковом?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:44

Ось як представники української дерибанської їліти вирішують питання з нерухомістю в Україні із-за кордону:
"🏠 Портнов з Іспанії переписав свій маєток під Києвом на дітей, - ЗМІ

Переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді. Проєкт "Схеми" отримав у своє розпорядження договір дарування від третього квітня 2024 року.

В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпрарівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Вартість подарованого майна відповідно до договору 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за 65 соток землі під ними"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23830
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 30216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.