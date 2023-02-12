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Переказ коштів
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 16:11
2.5 куе. с одной карты. набрал карт и скинул 10 куе вообще без напряга.
С кешем смотрите чтобы не забрали)
Нужно: довідка з банку, квитанції про зняття коштів, квитанції про валютообмінні операції. договір продажу чи інше джерело походження коштів
И говорят, могут придраться ко всему. Адвоката может с собой брать и свидедетя, хз
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:02
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:43
gonchik74 написав: Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:57
Бетон написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано
І як ви встигаєте мотатись між ребернею та Краковом?)
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:44
Ось як представники української дерибанської їліти вирішують питання з нерухомістю в Україні із-за кордону:
"🏠 Портнов з Іспанії переписав свій маєток під Києвом на дітей, - ЗМІ
Переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді. Проєкт "Схеми" отримав у своє розпорядження договір дарування від третього квітня 2024 року.
В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпрарівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.
Вартість подарованого майна відповідно до договору 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за 65 соток землі під ними"
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