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Переказ коштів в контексті ринку нерухомості, ділимося
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 17:02
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:43
gonchik74 написав: Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:43
Faceless написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Кешем всю суму просто задекларує при перетині кордону. Походження коштів - буде договор купівлі-продажу.
Не будет никакого пересечения границы - его не выпустят обратно, поэтому и в сторону Украины не будет въезда.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:58
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
Шо, уже продал?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 22:54
jabba написав: rjkz написав: Бетон написав:
te="5713614:Бетон"]
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру[/quote
Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.
Что все эти люди делают на финансовом форуме? Причем десятилетиями??
Приходите в любую приличную контору занимающуюся переводами ("перестановками") - в какую именно в вашем конкретно городе - спросите у знакомых, которых действительно есть деньги (если таковых имеете конечно), отдаете кирпич, платите комиссию около 2% и в любом крупном городе мира через пару часов курьер вашему когнтрагенту привозит пакет с налом - спрашивает пароль и просто отдает без всяких доков. Боитесь сразу кирпич - разбейте на мелкие суммы, по пачке.
Чому наркокартелі так мучаться і ризикують зі своїми вантажівками грошей?
Якщо все так просто і дешево...
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:51
Тому що перестановка це не відмивання і не відбілювання.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:41
Маю питання щодо нотаріальних послуг. Послав дружину укласти договір зворотньої фінпозики з іншою фізособою родичем. В моєму розумінні це банальне засвідчення факту, що одна при памʼяті і здоровому глузді позичає у іншого при розумі певну суму. Тобто фіксована оплата. Принаймні за кордоном так. А тут почалось. Людина нотаріус, коли бачить суму починає малювати якісь захмарні цифри. Одна заспівала 60, інша 35, третій почав втирати про якісь відсотки і якийсь закон, назвати якого так і не зміг. Ну ок, при даруванні вони можуть розвести. Що в тому українському нотаріаті діється?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 10:42
gonchik74 написав:
Маю питання щодо нотаріальних послуг. Послав дружину укласти договір зворотньої фінпозики з іншою фізособою родичем. В моєму розумінні це банальне засвідчення факту, що одна при памʼяті і здоровому глузді позичає у іншого при розумі певну суму. Тобто фіксована оплата. Принаймні за кордоном так. А тут почалось. Людина нотаріус, коли бачить суму починає малювати якісь захмарні цифри. Одна заспівала 60, інша 35, третій почав втирати про якісь відсотки і якийсь закон, назвати якого так і не зміг. Ну ок, при даруванні вони можуть розвести. Що в тому українському нотаріаті діється?
Це знак з гори не позичати
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Додано: Нед 01 гру, 2024 00:12
Одолжила коллеге по работе на полгода энную сумму были у местного нотариуса стоимость около 10$ процедура заняла 10 минут и да это было не в Украине!
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