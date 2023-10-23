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У Китаї прогнозують поразку росії у війні — ЗМІ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2024 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Росія зазнає поразки у війні проти України, вважає професор Пекінського університету, директор Центру досліджень Росії та Центральної Азії при Фуданьському університеті в Китаї Фен Юйцзюнь.
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