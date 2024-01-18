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Реєстр військовозобов'язаних:
депутати пропонують...

Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:50

Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143. Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалось виключити в іншому законопроєкті.

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Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують повернути майже всі пункти щодо персональних даних
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:50

Станьте ровно, наклонитесь, и расширьте ягодицы. Так это называется.
Демократия она такая
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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