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Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143. Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалось виключити в іншому законопроєкті.
Дивися повний текст Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують повернути майже всі пункти щодо персональних даних
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R2
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:50
Станьте ровно, наклонитесь, и расширьте ягодицы. Так это называется.
Демократия она такая
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p_a_l
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