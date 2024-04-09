Обзор Finance.ua
Оплата коммунальных услуг – это то, с чем мы сталкиваемся каждый месяц. Некоторым приходится платить за две, а то и за три квартиры – и свою, и детей, и родителей.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:08
Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
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Дивися повний текст Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
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