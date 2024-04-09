RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Оплата коммуналки:
с каких карт платить выгоднее

Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:08

Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее

Пропонуємо до обговорення:
Обзор Finance.ua
Оплата коммунальных услуг – это то, с чем мы сталкиваемся каждый месяц. Некоторым приходится платить за две, а то и за три квартиры – и свою, и детей, и родителей.

Дивися повний текст Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
D2
 
Повідомлень: 309
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:09

Не бывает кешбека на инфляцию и повышение тарифов.
kuzsmich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: igor_egor202 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Картки з кешбеком 1 ... 64, 65, 66
D2 » Сер 02 вер, 2020 22:14
657 162339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 21:34
quadro_tony_da
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
9 6818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 21:13
2XL
Finance.ua: Старая кредитка: как правильно утилизировать
D2 » П'ят 05 кві, 2024 17:33
0 2143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2024 17:33
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6057)
19.04.2024 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.