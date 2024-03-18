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Кількість справ про шахрайство
побила 12-річний рекорд

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:14

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року, за даними ГПУ. Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч.

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Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:15

Шановні читачі, чи доводилося вам або вашим рідним, друзям стикнутися з шахрайством? Як вирішилася проблема?
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