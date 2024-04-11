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Кожен третій — безробітний.
Чому ветерани не можуть...

Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 02:28

Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного.

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Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть знайти себе поза фронтом
R2
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