В Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного.
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Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть знайти себе поза фронтом
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Додано: Суб 20 кві, 2024 02:28
Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть...
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Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть знайти себе поза фронтом
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