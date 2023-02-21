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БЕБ підозрює трьох посадовців філії Укрзалізниці у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:57
Пропонуємо до обговорення:
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру трьох службових осіб однієї з регіональних філій Укрзалізниці та директора підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.
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