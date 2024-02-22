RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У Львівській області чиновник
за 30 тисяч доларів...

У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:59

У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів...

Пропонуємо до обговорення:
У Львівській області посадовець допомагав ухилянтам перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував чоловікам вивезти їх на власному авто.

Дивися повний текст
У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів «допомагав» ухилянтам втікати з України
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99894
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів
R2 » П'ят 23 лют, 2024 12:28
1 235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 12:28
Ірина_
Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом
R2 » Чет 22 лют, 2024 19:35
1 257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2024 19:35
Investor_K
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня...
R2 » Сер 14 лют, 2024 18:31
2 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 22:35
Dr_English

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2966)
22.04.2024 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.