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У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:59
Пропонуємо до обговорення:
У Львівській області посадовець допомагав ухилянтам перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував чоловікам вивезти їх на власному авто.
Дивися повний текст У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів «допомагав» ухилянтам втікати з України
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