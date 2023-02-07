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Корисні поради, які допоможуть під час планування бюджету
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Щоб правильно вести бюджет, необхідно мати дисципліну та самоконтроль. Для того, щоб відкласти кошти на майбутнє, може виникнути необхідність відмовитися від повсякденних витрат. Проте досвід великої кількості людей доводить, що ведення бюджету — корисна та дієва звичка, щоб зекономити кошти та досягти поставлених фінансових цілей.
Дивися повний текст Корисні поради, які допоможуть під час планування бюджету
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