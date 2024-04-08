За підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1635 млрд грн.
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Скільки коштів тримають у банках українці
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Додано: Вів 23 кві, 2024 20:20
Скільки коштів тримають у банках українці
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Скільки коштів тримають у банках українці
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