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Скільки коштів тримають
у банках українці

Скільки коштів тримають у банках українці
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:20

Скільки коштів тримають у банках українці

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1635 млрд грн.

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Скільки коштів тримають у банках українці
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