Батьки мають подбати про те, щоб їх дитина була готова до цієї фінансової самостійності.
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Як підготувати дитину до фінансової незалежності
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:41
Як підготувати дитину до фінансової незалежності
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Як підготувати дитину до фінансової незалежності
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