Міністерство юстиції України роз’яснило питання блокування коштів на банківських рахунках боржників під час воєнного стану.
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Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що потрібно знати
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Додано: Чет 25 кві, 2024 09:29
Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що...
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Дивися повний текст
Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що потрібно знати
Додано: Чет 25 кві, 2024 09:29
Обижать военных когда они рискуют жизнями блокировать карты преступление государства хорошая мативация
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