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Блокування коштів на банківських
рахунках боржників: що...

Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:29

Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України роз’яснило питання блокування коштів на банківських рахунках боржників під час воєнного стану.

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Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що потрібно знати
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:29

Обижать военных когда они рискуют жизнями блокировать карты преступление государства хорошая мативация
sdgucft
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