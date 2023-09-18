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Держбюджет отримав за тиждень додатково 2,5 млрд грн...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 тра, 2024 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет за тиждень додатково отримав 2,5 млрд грн завдяки розблокуванню польськими протестувальниками кордону з Україною.
Дивися повний текст Держбюджет отримав за тиждень додатково 2,5 млрд грн завдяки розблокуванню кордону з Польщею — Гетманцев
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