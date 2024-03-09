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Водіїв фур можуть мобілізувати
на кордоні — роз’яснення ТЦК

Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:01

Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК

Пропонуємо до обговорення:
Водіїв фур, які повертаються за кордону, теж можуть забрати до ТЦК для перевірки даних — або й мобілізувати, оскільки система «Шлях», що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік.

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Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК
R2
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