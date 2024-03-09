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Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:01
Пропонуємо до обговорення:
Водіїв фур, які повертаються за кордону, теж можуть забрати до ТЦК для перевірки даних — або й мобілізувати, оскільки система «Шлях», що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік.
Дивися повний текст Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні — роз’яснення ТЦК
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