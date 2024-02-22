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«Укрпошта» запускає нову серію
марок «русскій воєнний...

«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:31

«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний...

Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» анонсувала новий випуск марок «русскій воєнний флот — до дна!» — продовження легендарної серії «русскій воєнний корабль… !» — яку введуть в обіг з 8 травня.

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«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот — до дна!»
R2
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