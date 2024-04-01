Заморожених активів рф не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки.
Дивися повний текст
Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України від війни
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:25
Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України від війни
Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:25
Вже навіть "порахував" і йому "не вистачить". Це було і так зрозуміло. Їм казнокрадам скільки не дай - не вистачить.
|