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Пишний порахував, чи покриють
активи рф збитки України...

Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:25

Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України...

Пропонуємо до обговорення:
Заморожених активів рф не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки.

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Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України від війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:25

Вже навіть "порахував" і йому "не вистачить". Це було і так зрозуміло. Їм казнокрадам скільки не дай - не вистачить.
yiyode4540
 
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