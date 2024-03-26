У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів.
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Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:55
Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної...
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Дивися повний текст
Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль
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