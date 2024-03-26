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Україна в березні залучила
рекордну суму міжнародної...

Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:55

Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної...

Пропонуємо до обговорення:
У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів.

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Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги — Шмигаль
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Модератори: Ірина_, Модератор

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