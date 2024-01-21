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Країни G7 розглядають варіант
повернення російських...

Країни G7 розглядають варіант повернення російських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:04

Країни G7 розглядають варіант повернення російських...

Пропонуємо до обговорення:
Країни G7 припинили обговорювати питання конфіскації російських активів, вони паралельно розглядають варіант їх повернення рф в обмін на її відмову від окупованих українських територій.

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Країни G7 розглядають варіант повернення російських активів рф в обмін на відмову від окупованих українських територій — ЗМІ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:04

Краще було б так аніж віддати зараз ці мільярди Шмиргалю та Зеленському.

Вони їх все одно розкрадуть.
yiyode4540
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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