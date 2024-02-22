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Тримачі українських єврооблігацій
хочуть поновлення...

Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:00

Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб поновити виплати відсотків по боргу вже з 2025 року.

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Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною — ЗМІ
R2
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