Група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб поновити виплати відсотків по боргу вже з 2025 року.
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Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною — ЗМІ
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Додано: Вів 07 тра, 2024 10:00
Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення...
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Дивися повний текст
Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною — ЗМІ
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