Українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні.
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Експерт попередив українців про відключення світла
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Додано: Вів 07 тра, 2024 13:25
Експерт попередив українців про відключення світла
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Експерт попередив українців про відключення світла
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