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Експерт попередив українців
про відключення світла

Експерт попередив українців про відключення світла
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:25

Експерт попередив українців про відключення світла

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні.

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Експерт попередив українців про відключення світла
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