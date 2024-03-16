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Реновація хрущовок: хто буде фінансувати (досвід країн ЄС)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2024 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Реновація хрущовок, крім коштів державного та місцевого бюджетів, може відбуватись за рахунок фондів і грантів ЄС, безповоротних позик та субсидій і навіть на кошти приватних осіб.
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R2
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Додано: Сер 08 тра, 2024 18:29
спочатку добудуйте те що вже почали, та поверніть людям кошти за сотні недобудованих будинків, клоуни. "Хрущовкі" їх цікавлять.
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yiyode4540
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