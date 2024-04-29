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Скільки банківських карток
припадає на одного українця

Скільки банківських карток припадає на одного українця
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 12:45

Скільки банківських карток припадає на одного українця

Пропонуємо до обговорення:
На кожного повнолітнього громадянина України припадає в середньому 3 платіжних картки.

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Скільки банківських карток припадає на одного українця
R2
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