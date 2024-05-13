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Додано: Пон 13 тра, 2024 12:46
Ковід 19
Багато держава і бюджет отримала від штрафів по 17000 грн ? Буде як завжди, одних зачепе - іншим нічого
Додано: Пон 13 тра, 2024 23:38
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Додано: Вів 14 тра, 2024 05:50
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
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