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Додано: Пон 13 тра, 2024 12:46
Ковід 19
Багато держава і бюджет отримала від штрафів по 17000 грн ? Буде як завжди, одних зачепе - іншим нічого
Додано: Пон 13 тра, 2024 23:38
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Додано: Вів 14 тра, 2024 05:50
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Додано: Вів 14 тра, 2024 08:48
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.
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