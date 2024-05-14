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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Пон 13 тра, 2024 12:46
Багато держава і бюджет отримала від штрафів по 17000 грн ? Буде як завжди, одних зачепе - іншим нічого
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sens
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Додано: Пон 13 тра, 2024 23:38
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
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Бетон
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Додано: Вів 14 тра, 2024 05:50
Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:48
sens написав: Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:05
Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Военный учет
Обязанность по военному учету:
- все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;
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sens
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:53
sens написав: Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Военный учет
Обязанность по военному учету:
- все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;
Оновлення даних,зробите або 2 або третій варіант. Можна знайомого попросити встановити на своєму смартфоні який у Німеччині,вкаже "оновлені" дані. Номер телефону і пошту бажано теж іноземну , тільки не укрнет(!).
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sens
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Додано: Вів 14 тра, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.
ВЛК тільки для місцевих
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sens
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