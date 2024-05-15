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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:46

Ковід 19

Багато держава і бюджет отримала від штрафів по 17000 грн ? Буде як завжди, одних зачепе - іншим нічого
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:38

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 05:50

  Бетон написав:Никаких данные без актуального влк никто не обновит

Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:48

  sens написав:
  Бетон написав:Никаких данные без актуального влк никто не обновит

Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:05

  Бетон написав:Никаких данные без актуального влк никто не обновит

Военный учет

Обязанность по военному учету:

- все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:53

  sens написав:
  Бетон написав:Никаких данные без актуального влк никто не обновит

Военный учет

Обязанность по военному учету:

- все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;

Оновлення даних,зробите або 2 або третій варіант. Можна знайомого попросити встановити на своєму смартфоні який у Німеччині,вкаже "оновлені" дані. Номер телефону і пошту бажано теж іноземну , тільки не укрнет(!).
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:00

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Бетон написав:Никаких данные без актуального влк никто не обновит

Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.

ВЛК тільки для місцевих
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

https://www.liga.net/ua/politics/articl ... t-problemy
GALeon
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