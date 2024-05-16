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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Пон 13 тра, 2024 12:46
Багато держава і бюджет отримала від штрафів по 17000 грн ? Буде як завжди, одних зачепе - іншим нічого
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sens
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Додано: Пон 13 тра, 2024 23:38
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
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Бетон
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Додано: Вів 14 тра, 2024 05:50
Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:48
sens написав: Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:05
Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Военный учет
Обязанность по военному учету:
- все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;
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sens
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:53
sens написав: Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Военный учет
Обязанность по военному учету:
- все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;
Оновлення даних,зробите або 2 або третій варіант. Можна знайомого попросити встановити на своєму смартфоні який у Німеччині,вкаже "оновлені" дані. Номер телефону і пошту бажано теж іноземну , тільки не укрнет(!).
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Додано: Вів 14 тра, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Бетон написав:
Никаких данные без актуального влк никто не обновит
Без повістки немає зобов'язання являтися фізично та стояти в черзі на влк. Хто робить перший крок - нехай згадає про ініціативу в народі. Якщо брати не Одесу ,а Київ,є чудовий застосунок "Київ Цифровий". Можна обрати цнап та час онлайн - це те що треба для тцк та їх застосунку.
Всё правильно. Сначала проходим онлайн регистрацию ТЦК. Далее ждём от них уведомление на эл. почту о прохождении ВЛК. И потом уже ждём повестку явится в пунк с вещами для дальнейшего прохождения службы или обычными словами - на войну. Но оправляют сразу не в окопы, а в учебку и там командиры смотрят кого и куда в дальнейшем отправлять по состоянию здоровья. Домой не отправят 100 пудов, но если здоровье подводит, то в какие то вспомогательные подразделения. Но а там уже по сводкам с фронта. Если они будут ухудшаться, то тогда всех не глядя из вспомог. подразд. заберут в окопы.
ВЛК тільки для місцевих
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sens
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Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40
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GALeon
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Додано: Сер 15 тра, 2024 18:08
GALeon написав:
https://www.liga.net/ua/politics/articles/tsnapy-ne-maiut-dostupiv-do-ttsk-cherhy-yak-z-18-travnia-onovyty-dani-i-de-vynyknut-problemy
Сьогодні не 18 травня,стаття про рівень вуглекислого газу в кока-кола
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sens
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Додано: Чет 16 тра, 2024 01:01
Howl написав: Игорь Алексеевич написав:
Уже заработала эл. система обновления данных?
Закон набере сили з 18 травня і десь з цієї дати повинні запустити Електронний кабінет у вигляді застосунку для оновлення даних. Згідно зі ЗМІ, на поточний момент, можна буде оновити лише контактні дані (номер телефону й адресу електронної пошти) й адресу фактичного проживання. Усі інші дані в реєстрі "Оберіг" будуть поступати з інших державних реєстрів:
dou.ua написав:
...«Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма:
- реєстром Державної податкової служби;
- реєстром Державної реєстрації актів цивільного стану;
- реєстром Державної судової адміністрації;
- реєстром Державної прикордонної служби;
- реєстром Міносвіти;
- реєстром Державної міграційної служби.
У процесі під’єднання реєстру Пенсійного фонду...
Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:
- при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна, то слід звернути до ЦНАП чи Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади для внесення цих даних (у разі наявності біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то з нього можна взяти УНЗР, щоб він був у базі територіальної громади);
- в Електронному кабінеті платника податків слід оновити свої дані за формою № 5ДР (як раз указавши адресу реєстрації згідно з виписки про місце проживання);
- на Порталі електронних послуг ПФУ можна оновити свої дані в реєстрі застрахованих осіб;
- у сервісному центрі МВС можна оцифрувати свої водійські посвідчення + техпаспорт на авто;
- в Управлінні праці та соціального захисту населення актуалізувати інформацію, на підставі якої отриманий статус ВПО, чи скасувати його;
- у ДРАЦСі, якщо свідоцтва видані російською мовами, то навідатися до них із заявою, щоб інформація була зазначена українською мовами;
- звернутися до своїх навчальних закладів, щоб виправили інформацію в цифрових реєстрах по освітнім документам.
Щось із цього можна вирішити дома, щось -- треба відбивати поріги закладів.
я прошу прощення, а зачем военкомату , тцк без сп, знать абсолютно всю эту информацию ?
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a77
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