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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:54

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  a77 написав:я прошу прощення, а зачем военкомату , тцк без сп, знать абсолютно всю эту информацию ?

Заработает эл. система и там будет перечень вопросов на которые надо ответить. Не получится ответить в эл. виде, то идём ножками в военкомат. Там думаю сразу выпишут бумагу на прохождение ВЛК. Если в эл. виде, то заполняем данные и ждёмс приглашение на ВЛК. Возможно его выпишут через месяц. Если ножками в военкомат, то там думаю моментально вручат пригл. билет на ВЛК, что бы не терять времени.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:10

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  a77 написав:а зачем военкомату , тцк без сп, знать абсолютно всю эту информацию ? :twisted:
У тебя есть уникальная возможность спросить у них это лично )
ТЦК хочет знать как тебя достать и эффективнее мобилизовать. :)
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Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:44

Андроїд

  Howl написав:
  a77 написав:а зачем военкомату , тцк без сп, знать абсолютно всю эту информацию ? :twisted:
У тебя есть уникальная возможность спросить у них это лично )
ТЦК хочет знать как тебя достать и эффективнее мобилизовать. :)
Информация в Обереге включает более 33 пунктов (ст. 7)

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sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:49

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Це багато?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:32

Кто то уже обновил свои данные? Ручками или ножками?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:10

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Я через приложение.
Ну такое. Сейчас в приложении нет никакого подтверждения, что данные были обновлены. Да и данные ограничены (не вся инфа показывается из реестра).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:32

  Howl написав:Сейчас в приложении нет никакого подтверждения, что данные были обновлены. Да и данные ограничены (не вся инфа показывается из реестра).

Чи був вам у додатку сформований електронний ВОД (військово-обліковий документ), який тотожний за своєю юридичною силою фізичному (паперовому)? Та чи має він QR-код?

А також - чи був у вас до цього оновлення вже ВОД (військовий квиток)?
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:17

дія vs HelsiMe vs резерв+

Дія і дія.підпис ,все зрозуміло. Все що надав в банк , буде відображено. Не всі банки вимогають електронної пошти !!!

В HelsiMe може бути будь-яка пошта і номер для зв'язку і верифікації. У мене наприклад в обох застосунках різні.

Резерв+ не дає відредагувати особисті дані - номер, адресу,пошту.

Щодо штрафів - немає жодної прив'язки до мінімальної зп
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:13

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

sens, авторизувався через ПриватБанк. Номер телефону не чепав, а ось адресу проживання і електронну пошту зміг змінити на інші значення, ніж передає банк.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:24

Ел.пошта

  Howl написав:sens, авторизувався через ПриватБанк. Номер телефону не чепав, а ось адресу проживання і електронну пошту зміг змінити на інші значення, ніж передає банк.


Я за Вас без іронії радий, тільки з якою метою мати ел.пошту,якщо ел.повісток не буде? Чи буде як "сповіщення" яке фактично буде повісткою ? Доки знак РІВНО між військовим і воєнним станом, вважаю що треба виключно в тцк поновлення данних робити і вказувати лише дані як в паспорті та додатково контактний телефон лише для хельзі мні
sens
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