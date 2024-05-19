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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:50

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

sens, я про те, що в Резерві я змінити те, що передає банк.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:29

  Howl написав:sens, я про те, що в Резерві я змінити те, що передає банк.

У мене виникла помилка - доступний для громадян ( не тільки чоловікив ) 18 - 60 років !
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:35

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  sens написав:У мене виникла помилка - доступний для громадян ( не тільки чоловікив ) 18 - 60 років !
А вы спешите сейчас обновить свои данные для чего? Для интереса, что и как система выдаёт или всё же есть желание побыстрей пройти ВЛК?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:01

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:У мене виникла помилка - доступний для громадян ( не тільки чоловікив ) 18 - 60 років !
А вы спешите сейчас обновить свои данные для чего? Для интереса, что и как система выдаёт или всё же есть желание побыстрей пройти ВЛК?

Почитайте,що саме пише застосунок і подумайте тричі,для чого писати.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:20

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

если честно, то не совсем понятно зачем ставить этот рагульный застосунок, написанный на швидкоруч, да ещё и в числе первопроходцев, - система сырая, не отлаженная, не оттестенная, безопасность под большим вопросом...

я дию то поставил неохотно через много лет после ее появления (и то, если б не банковская регистрация через дию, то вообще может и не ставил бы ее до сих пор :D )

не проще спокойно пойти в цнап и дать данные ? :roll:
a77
 
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