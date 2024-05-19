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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:50
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
sens, я про те, що в Резерві я змінити те, що передає банк.
Додано: Нед 19 тра, 2024 13:29
Додано: Нед 19 тра, 2024 13:35
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:01
Почитайте,що саме пише застосунок і подумайте тричі,для чого писати.
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:20
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
если честно, то не совсем понятно зачем ставить этот рагульный застосунок, написанный на швидкоруч, да ещё и в числе первопроходцев, - система сырая, не отлаженная, не оттестенная, безопасность под большим вопросом...
я дию то поставил неохотно через много лет после ее появления (и то, если б не банковская регистрация через дию, то вообще может и не ставил бы ее до сих пор )
не проще спокойно пойти в цнап и дать данные ?
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