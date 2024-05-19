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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:50
sens, я про те, що в Резерві я змінити те, що передає банк.
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Howl
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:29
Howl написав:
sens, я про те, що в Резерві я змінити те, що передає банк.
У мене виникла помилка - доступний для громадян ( не тільки чоловікив ) 18 - 60 років !
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sens
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:35
sens написав:
У мене виникла помилка - доступний для громадян ( не тільки чоловікив ) 18 - 60 років !
А вы спешите сейчас обновить свои данные для чего? Для интереса, что и как система выдаёт или всё же есть желание побыстрей пройти ВЛК?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:01
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
У мене виникла помилка - доступний для громадян ( не тільки чоловікив ) 18 - 60 років !
А вы спешите сейчас обновить свои данные для чего? Для интереса, что и как система выдаёт или всё же есть желание побыстрей пройти ВЛК?
Почитайте,що саме пише застосунок і подумайте тричі,для чого писати.
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sens
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:20
если честно, то не совсем понятно зачем ставить этот рагульный застосунок, написанный на швидкоруч, да ещё и в числе первопроходцев, - система сырая, не отлаженная, не оттестенная, безопасность под большим вопросом...
я дию то поставил неохотно через много лет после ее появления (и то, если б не банковская регистрация через дию, то вообще может и не ставил бы ее до сих пор
)
не проще спокойно пойти в цнап и дать данные ?
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a77
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:36
a77 написав:
если честно, то не совсем понятно зачем ставить этот рагульный застосунок, написанный на швидкоруч, да ещё и в числе первопроходцев, - система сырая, не отлаженная, не оттестенная, безопасность под большим вопросом...
я дию то поставил неохотно через много лет после ее появления (и то, если б не банковская регистрация через дию, то вообще может и не ставил бы ее до сих пор
)
не проще спокойно пойти в цнап и дать данные ?
Можна і в ЦНАП , тільки якщо ви згодні надати і у вас військові документи,виходячи з коментарів , більшість не має квитка з вос ,тому ЦНАП не зможе оновити , проте це лише припущення, доречі якщо такі оновлення необхідно для роботи чи заради інших цілей, найкраще саме в тцк і бажано мати на руках як повістку так і копії та оригінали своїх документів,і якщо є бажання мати страхування - краще звернутися для поновлення саме з адвокатом.
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sens
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:48
sens написав:
Можна і в ЦНАП , тільки якщо ви згодні надати і у вас військові документи,виходячи з коментарів , більшість не має квитка з вос ,тому ЦНАП не зможе оновити , проте це лише припущення, доречі якщо такі оновлення необхідно для роботи чи заради інших цілей, найкраще саме в тцк і бажано мати на руках як повістку так і копії та оригінали своїх документів,і якщо є бажання мати страхування - краще звернутися для поновлення саме з адвокатом.
Адвокати віднесені владою до другого сорту.
sens написав:
більшість не має квитка з вос
А як ця більшість влаштовувалась на роботу?
Востаннє редагувалось UA
в Нед 19 тра, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:50
UA
Так адвоката беруть, щоб його замість себе віддати на полігон.
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