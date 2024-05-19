Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Нед 19 тра, 2024 21:31

Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.

Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.