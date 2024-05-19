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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:31

Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.
Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:07

  Игорь Алексеевич написав:Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.
Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.

Кому не треба не пускає оновлення даних, тому умовно можна вважати робочим варіантом
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 01:31

  sens написав:Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном

Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
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