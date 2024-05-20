|
|
|
Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:31
Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.
Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7960
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 тра, 2024 22:07
Игорь Алексеевич написав:
Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.
Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.
Кому не треба не пускає оновлення даних, тому умовно можна вважати робочим варіантом
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16753
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 тра, 2024 01:31
sens написав:
Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном
Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3215
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 671 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2024 08:17
Gastarbaiter написав: sens написав:
Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном
Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
Ви не маєте в жодному українському банку рахунку? Ви останні три роки жили поза межами України+ - при наявних ел.документів можна оформити через застосунок .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16753
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 тра, 2024 10:54
Gastarbaiter написав: sens написав:
Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном
Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
А за чем кто за границей регистрироваться? Вам придёт на эл. почту ответ - явится на ВЛК. Вы конечно не поедите, значит штраф. В основном отмечаются кто? - Кто устроен офиц. на работе или думает пронесёт с ВЛК после регистрации. Или думает, если отметится, то сможет ходить спокойно по городу.
Всё равно если остановят, то могут отправить на их бусике сразу на ВЛК. На ВЛК всех пригласят, кого не заперли ранее в бусик, а там по ситуации на фронте. Руки, ноги есть - 15 мин. на прохождение ВЛК и на учёбку, даже вещи не дадут собрать. Поэтому система создана так, или штрафы или по любому на войну.
А кто за границей всё равно думаю до окончания войны в Украину не приедут, а значит вас там никто насильно в бусик садить не будет. Но выпишут штраф и пусть висит у них в системе. Его вам выписать смогут по любому. Или за не прохождение регистрации или за не прохождения ВЛК. Поэтому что вы при этом теряете? И то в ТЦК такой бардак с документами, что они и сами не знают сколько людей у них 25-60лет живёт в регионе. Поэтому и сделали эту систему - добровольно - принудительно облегчить им работу.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7960
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|