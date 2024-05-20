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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Нед 19 тра, 2024 21:31
Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.
Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 тра, 2024 22:07
Игорь Алексеевич написав:
Пока система ещё сырая, то лучше туда не заходить. Есть 60 дней, можно подождать и на форумах будет больше информации. Из того, что сейчас известно, ТЦК и далее будет останавливать авто, общ. транспорт, проверять документы и смотреть систему. Отметились вы или нет, то могут забрать к себе. Как пишут адвокаты, эти действия не законны, но как пишут на форумах жёны мужиков, то им там всё по барабану. Такое впечатление, что им дано указание действовать на свой разум и никого не подпускать. Могут назначить комиссию ВЛК за 15 мин. и далее через час отвезут в учебку. Так же есть случаи, кто ножками пришёл в ТЦК, то тоже моментом выписывают на прохождение ВЛК.
Сегодня знакомый ехал на авто из Запорожья в Днепр. Останавливали три раза. Посмотрели документы, возраст и отпустили. Мужику 58 лет. Наверное такие пока не надо им.
Кому не треба не пускає оновлення даних, тому умовно можна вважати робочим варіантом
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sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 01:31
sens написав:
Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном
Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 20 тра, 2024 08:17
Gastarbaiter написав: sens написав:
Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном
Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
Ви не маєте в жодному українському банку рахунку? Ви останні три роки жили поза межами України+ - при наявних ел.документів можна оформити через застосунок .
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sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 10:54
Gastarbaiter написав: sens написав:
Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном
Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.
А за чем кто за границей регистрироваться? Вам придёт на эл. почту ответ - явится на ВЛК. Вы конечно не поедите, значит штраф. В основном отмечаются кто? - Кто устроен офиц. на работе или думает пронесёт с ВЛК после регистрации. Или думает, если отметится, то сможет ходить спокойно по городу.
Всё равно если остановят, то могут отправить на их бусике сразу на ВЛК. На ВЛК всех пригласят, кого не заперли ранее в бусик, а там по ситуации на фронте. Руки, ноги есть - 15 мин. на прохождение ВЛК и на учёбку, даже вещи не дадут собрать. Поэтому система создана так, или штрафы или по любому на войну.
А кто за границей всё равно думаю до окончания войны в Украину не приедут, а значит вас там никто насильно в бусик садить не будет. Но выпишут штраф и пусть висит у них в системе. Его вам выписать смогут по любому. Или за не прохождение регистрации или за не прохождения ВЛК. Поэтому что вы при этом теряете? И то в ТЦК такой бардак с документами, что они и сами не знают сколько людей у них 25-60лет живёт в регионе. Поэтому и сделали эту систему - добровольно - принудительно облегчить им работу.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:42
Игорь Алексеевич
в ТЦК такой бардак с документами, что они и сами не знают сколько людей у них 25-60лет живёт в регионе.
Если базы получили (а они получили), то уже «знают». И тех, кто никогда не стоял на учете, и тех кто выехал. Разве что прям нигде не зарегистрировал проживание и реально сейчас вне Украины, может и не попадет ни в один список ТЦК..
Хотя возможно те, кто не имеет никакого места регистрации проживания (ну наверное ж такие бывают) то для них есть какая-то отдельная недоТЦК, которая обилечивает по информации с других баз данных (налоговая, МВС )
Востаннє редагувалось Kate0000
в Пон 20 тра, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Kate0000
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:45
Что они там знают? Там бардак в тех ТЦК. Полный.
Они со своими базами разобраться за 2+ года не смогли и слали повестки даже тем, кто воюэт давно... А вы надеетесь что там из-за навала баз стало лучше? )))
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dimo_0n
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Додано: Пон 20 тра, 2024 14:15
dimo_0n написав:
Что они там знают? Там бардак в тех ТЦК. Полный.
Они со своими базами разобраться за 2+ года не смогли и слали повестки даже тем, кто воюэт давно... А вы надеетесь что там из-за навала баз стало лучше? )))
У меня сосед пропал без вести под Бахмутом 8мес. назад. А два мес. назад два амбала с ТЦК принесли ему повестку. Поэтому там полный бардак, особенно когда меняются люди.
Никто не в какие базы лезть не будет, они с комп. на Вы. Для них базы с др. ресурсов - это их области фантастики. Пока сами им на блюдечке не занесёте свои данные то им по барабану. Главное что бы монеты на карту им падали, но ещё могут шмон на улицах устраивать из за тупости в мозгах.
Спрашиваю у одного пенса вояки 45 лет - чего не на войне. Ответ нет подходящей должности его званию, а рядовым добровольно ему - незя по (религ. соображениям)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 тра, 2024 14:39
dimo_0n написав:
Что они там знают? Там бардак в тех ТЦК. Полный.
Они со своими базами разобраться за 2+ года не смогли и слали повестки даже тем, кто воюэт давно... А вы надеетесь что там из-за навала баз стало лучше? )))
Одеса, Приморський ТЦК - до 13: черги не було, фото з Києва якім маніпулюють що черги трохи дивно зараз, всупереч новинам, дійсно очікують на збільшення резерву чи надходження до бюджету від штрафів.
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sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 14:46
sens написав: dimo_0n написав:
Что они там знают? Там бардак в тех ТЦК. Полный.
Они со своими базами разобраться за 2+ года не смогли и слали повестки даже тем, кто воюэт давно... А вы надеетесь что там из-за навала баз стало лучше? )))
Одеса, Приморський ТЦК - до 13: черги не було, фото з Києва якім маніпулюють що черги трохи дивно зараз, всупереч новинам, дійсно очікують на збільшення резерву чи надходження до бюджету від штрафів.
очереди были, направляли людей для обновления данных предприятия, силовики и бюджетники, т.к. у них была бронь. У кого её нет, но не до 18 мая не после 18 мая туда ножками не пойдут, т.к. прекрасно понимают, что сразу не отходя от кассы получат направление на ВЛК. А от туда обратной догоги домой - нет. Есть 60 дней и каждый надеяться на лучшие сводки с фронта. А вдруг инопланетянине прилетят
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Игорь Алексеевич
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