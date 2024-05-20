Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Пон 20 тра, 2024 10:54

Gastarbaiter написав: sens написав: Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном Моє враження розраховано щоб отримати інформацію,далі зробити штраф. В основному,акцент саме на тих хто виїхав і на сьогодні за кордоном

Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло. Тільки за кордоном воно не працює. І як у ньому реєструватися без рахунку в українському банку та українського телефону - теж незрозуміло.

А за чем кто за границей регистрироваться? Вам придёт на эл. почту ответ - явится на ВЛК. Вы конечно не поедите, значит штраф. В основном отмечаются кто? - Кто устроен офиц. на работе или думает пронесёт с ВЛК после регистрации. Или думает, если отметится, то сможет ходить спокойно по городу.Всё равно если остановят, то могут отправить на их бусике сразу на ВЛК. На ВЛК всех пригласят, кого не заперли ранее в бусик, а там по ситуации на фронте. Руки, ноги есть - 15 мин. на прохождение ВЛК и на учёбку, даже вещи не дадут собрать. Поэтому система создана так, или штрафы или по любому на войну.А кто за границей всё равно думаю до окончания войны в Украину не приедут, а значит вас там никто насильно в бусик садить не будет. Но выпишут штраф и пусть висит у них в системе. Его вам выписать смогут по любому. Или за не прохождение регистрации или за не прохождения ВЛК. Поэтому что вы при этом теряете? И то в ТЦК такой бардак с документами, что они и сами не знают сколько людей у них 25-60лет живёт в регионе. Поэтому и сделали эту систему - добровольно - принудительно облегчить им работу.