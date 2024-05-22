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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:15

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Ну в Краматорском РТЦКтаСП очередь есть и чтобы суметь попасть на визит, то необходимо середину рабочей недели отстоять в очереди. Такое было апрель-май. Как сейчас пока не знаю.
Сейчас Резерв+ явно добавить работы, поскольку в реестре многие данные по ТЦКтаСП старые и их надо актуализировать. Особенно, если они смогут повлиять на продление бронирования.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:46

1. вариант.
Не прошёл регистрацию в ТЦК за 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы
2. вариант.
Прошёл за 60 дней эл. регистрацию, значит через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе.
3. Вариант
Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2.
4. Вариант
Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне.
5 вариант.
Прошёл регистрацию, прошёл ВЛК, но остановили на улице ТЦК. Посмотрят на возраст и там на их усмотрение по плану и возрасту. Могут отпустить, а могут пригласить проехать в военкомат, типа для уточнения данных. А возле военкомата ждёт бусик на учебку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:31

  Игорь Алексеевич написав:1. вариант.
Не прошёл регистрацию в ТЦК за 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы
2. вариант.
Прошёл за 60 дней эл. регистрацию, значит через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе.
3. Вариант
Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2.
4. Вариант
Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне.
5 вариант.
Прошёл регистрацию, прошёл ВЛК, но остановили на улице ТЦК. Посмотрят на возраст и там на их усмотрение по плану и возрасту. Могут отпустить, а могут пригласить проехать в военкомат, типа для уточнения данных. А возле военкомата ждёт бусик на учебку.

Варіант без номеру - попали у вч ,пішли як сзч
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:39

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Игорь Алексеевич написав:2....Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф

Нет. В этом варианте, после ВЛК, уже не штраф а от 3 до 5 лет
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:48

  TUR написав:
  Игорь Алексеевич написав:2....Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф

Нет. В этом варианте, после ВЛК, уже не штраф а от 3 до 5 лет
уголовка это временно.
Уже думают про изменения в закон: про штраф в три раза больше и исправительные работы.
Правильно. Нужна дармовая рабсила работать лопатой за еду.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:57

  flysoulfly написав:
  TUR написав:
  Игорь Алексеевич написав:2....Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф

Нет. В этом варианте, после ВЛК, уже не штраф а от 3 до 5 лет
уголовка это временно.
Уже думают про изменения в закон: про штраф в три раза больше и исправительные работы.
Правильно. Нужна дармовая рабсила работать лопатой за еду.

Особливо бажано де вкрали ...вибачте вклали 37 млрд грн у риття фортифікаційних споруд та асфальтування доріг поблизу зони бойових дій
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:54

Как идёт обновление в Резерв +?. Уже спокойно запускается?
Прошли обновление, но повестки в эл. виде пока не законны. Значит остерегаемся ТЦК на улицах. Они то сразу всё включено - и повестку и бусик до ТЦК и ВЛК можно пройти за 15 мин. и с комфортом отвезут на учебку. И всё за несколько часов можно пройти. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:56

Вчера пришёл к врачу на приём. Первый вопрос не то какие причины привели в кабинет, а вопрос - вы прошли регистрацию в ТЦК. Посмотрел ещё раз на дверь - написано врач...., но не ТЦК. Мне интересно им какое дело до регистрации?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:00

Резерв+: чи з'являться повістки в додатку та що буде після оновлення даних

Що буде після уточнення інформації в додатку, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець на своїй сторінці у соціальній мережі.

Уповноважений з прав людини зазначив, що повістка в додатку не прийде, оскільки правила вручення мобілізаційних розпоряджень не змінилися – їх видають уповноважені особи під особистий підпис військовозобовʼязаного.

"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися — повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", – йдеться у повідомленні.

https://novyny.pro/news/mobilizaciya/re ... -3608.html
Игорь Алексеевич
 
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