Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Ну в Краматорском РТЦКтаСП очередь есть и чтобы суметь попасть на визит, то необходимо середину рабочей недели отстоять в очереди. Такое было апрель-май. Как сейчас пока не знаю. Сейчас Резерв+ явно добавить работы, поскольку в реестре многие данные по ТЦКтаСП старые и их надо актуализировать. Особенно, если они смогут повлиять на продление бронирования.
1. вариант. Не прошёл регистрацию в ТЦК за 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы 2. вариант. Прошёл за 60 дней эл. регистрацию, значит через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе. 3. Вариант Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2. 4. Вариант Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне. 5 вариант. Прошёл регистрацию, прошёл ВЛК, но остановили на улице ТЦК. Посмотрят на возраст и там на их усмотрение по плану и возрасту. Могут отпустить, а могут пригласить проехать в военкомат, типа для уточнения данных. А возле военкомата ждёт бусик на учебку.
Игорь Алексеевич написав:1. вариант. Не прошёл регистрацию в ТЦК за 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы 2. вариант. Прошёл за 60 дней эл. регистрацию, значит через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе. 3. Вариант Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2. 4. Вариант Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне. 5 вариант. Прошёл регистрацию, прошёл ВЛК, но остановили на улице ТЦК. Посмотрят на возраст и там на их усмотрение по плану и возрасту. Могут отпустить, а могут пригласить проехать в военкомат, типа для уточнения данных. А возле военкомата ждёт бусик на учебку.
Как идёт обновление в Резерв +?. Уже спокойно запускается? Прошли обновление, но повестки в эл. виде пока не законны. Значит остерегаемся ТЦК на улицах. Они то сразу всё включено - и повестку и бусик до ТЦК и ВЛК можно пройти за 15 мин. и с комфортом отвезут на учебку. И всё за несколько часов можно пройти.
Вчера пришёл к врачу на приём. Первый вопрос не то какие причины привели в кабинет, а вопрос - вы прошли регистрацию в ТЦК. Посмотрел ещё раз на дверь - написано врач...., но не ТЦК. Мне интересно им какое дело до регистрации?
Резерв+: чи з'являться повістки в додатку та що буде після оновлення даних
Що буде після уточнення інформації в додатку, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець на своїй сторінці у соціальній мережі.
Уповноважений з прав людини зазначив, що повістка в додатку не прийде, оскільки правила вручення мобілізаційних розпоряджень не змінилися – їх видають уповноважені особи під особистий підпис військовозобовʼязаного.
"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися — повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", – йдеться у повідомленні.