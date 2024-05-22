RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:04

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Howl написав:Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7983
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:11

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Игорь Алексеевич написав:могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.


Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Investor_K написав:Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Начальник в ТЦК не может влететь на бабки. Они ежеминутно ему льются рекой.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7983
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Howl написав:Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.

Особисто можете в останній день оновити через резерв+ . Всі особисті дані будуть однаково занесені - що через ЦНАП,застосунок або особисто до тцк без черги.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16782
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n, flyman, sashaqbl, Модератор і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.