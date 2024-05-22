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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Сер 22 тра, 2024 12:04
Howl написав:
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:11
Игорь Алексеевич написав:
могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.
Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
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Investor_K
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14
Investor_K написав:
Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Начальник в ТЦК не может влететь на бабки. Они ежеминутно ему льются рекой.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49
Игорь Алексеевич написав: Howl написав:
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.
Особисто можете в останній день оновити через резерв+ . Всі особисті дані будуть однаково занесені - що через ЦНАП,застосунок або особисто до тцк без черги.
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sens
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