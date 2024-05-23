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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:04

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Howl написав:Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:11

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Игорь Алексеевич написав:могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.


Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Investor_K написав:Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Начальник в ТЦК не может влететь на бабки. Они ежеминутно ему льются рекой.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Howl написав:Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.

Особисто можете в останній день оновити через резерв+ . Всі особисті дані будуть однаково занесені - що через ЦНАП,застосунок або особисто до тцк без черги.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:21

Повістка

ЩО ТОЧНО МАЄ БУТИ У ПОВІСТЦІ-це
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження
громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідного
підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або
регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідних
підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або
регіональних органів СБУ;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка
видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про
причини неявки.

В разі неточності,від такої повістки можна відмовитися.
sens
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  #<1 ... 4567
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